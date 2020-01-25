ИНТЕРВЬЮ | Директор Певческого поля о планах развития: остановить надо не Ласнамяэ, а Кесклинн!

Как развиваются отношения с музыкальными агентствами Скандинавии и Балтийских стран? Вы хотели привлечь их к организации мероприятий.
В странах Балтии живут предприимчивые люди. Достаточно лишь одного-двух контактов, и все начинает двигаться. Например, главные организаторы прошедшего на Певческом поле Фестиваля китайских фонарей были именно литовцы. Сейчас идут переговоры по одному интересному проекту, который мог бы состояться на Певческом поле именно благодаря компании из соседней страны, но эти переговоры еще в начальной стадии.
К сожалению, я должен отметить, что среди организаторов больших мероприятий в Эстонии появился пробел, который и принимаются восполнять латыши и литовцы, которые основательно подготовлены и амбициозны.
Что касается Скандинавии, то мы начинаем с рынка Финляндии: если житель Хельсинки хочет сменить обстановку, то приехать в Таллинн ему значительно удобнее и быстрее, чем в Оулу или даже Тампере. Мы также работаем во имя того, чтобы к 2021 году подготовить фестиваль музыкальных групп из Финляндии.
Когда новая планировка окончательно будет готова? И можно ли прогнозировать ее полную стоимость?
Предварительно можно прогнозировать, что мы сможем начать работать в направлении создания современного городского парка. В ходе этого Певческое поле должно стать частью городской территории, где люди чувствуют себя хорошо и хотят проводить там свое свободное время.
Также нужно сделать более современными возможности обслуживания концертов и других мероприятий, чувствуется нехватка в маленьких, более интимных концертных площадках. И, конечно, Праздник песни. Новая планировка должна делаться с учетом возможного будущего, чтобы и следующие юбилейные праздники успешно проходили на нашей территории.
Обновление всей территории с помощью детальной планировки требует больших затрат. Верю, что город Таллинн и Министерство культуры продолжит конструктивное сотрудничество в данном вопросе, поэтому финансовый вопрос не должен стать проблемой.
Что касается небольших изменений, благоустройства внешних территорий, строительства туристической площадки, реновации зданий, то в случае таких объектов можно довольно много сделать и с помощью небольших средства. Нужно эффективно использовать деньги.
Как работает коллектив, должны ли вы были, приступив к работе руководителя, проводить изменения? Или планируете ли их проводить?
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