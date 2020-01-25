25.01.2020, 08:05

ИНТЕРВЬЮ | Директор Певческого поля о планах развития: остановить надо не Ласнамяэ, а Кесклинн!

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Леннарт Кяэмер, Maaleht
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ИНТЕРВЬЮ | Директор Певческого поля о планах развития: остановить надо не Ласнамяэ, а Кесклинн!
Oliver Tsupsmann

Первые очевидные результаты новой планировки Певческого поля уже есть. Руководитель ЦУ Певческого поля Урмо Саареоя в интервью газете Maaleht признается: несмотря на то, что в Эстонии на сегодняшний день не осталось организаторов крупных мероприятий, пробел заполняют амбициозные латыши и литовцы.

Какие последние новшества, которые появились или вот-вот появятся на Певческом поле?

Мы далеко продвинулись в деле по благоустройству территории и зданий Певческого поля. Из больших работ, восстановили арку певческого поля и привели в порядок внешний фасад. Пришлось вне очереди поменять все внешние двери главного здания, потому что кроме шуток, сквозь них уже крысы могли пролезть.

Вся территория и внешний вид касс были полностью изменены, во внутренних помещениях было поменяно более 2 300 квадратных метров полового покрытия. В начале этого года появилось новое и современное внешнее освещение для подсветки фасада главного здания, в ближайшее время будут еще новости, связанные с освещением.

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И, конечно, благоустройство! Чрезвычайно важно, чтобы территория была ухожена, покошена и убрана в любое время года. В среднем мои рабочие дни затягиваются на 10-12 часов, но первые результаты я уже вижу.

Вы обещали новые постройки. Можно будет уже летом прийти в кафе или на террасу?

Обещания даются для того, чтобы их выполнять. Если все пойдет по плану, то в начале лета на вершине холма — недалеко от памятника Эрнесаксу — появится туристическая площадка с террасой.

Чрезвычайно красивое лето 2019 года для Певческого поля в этом смысле пропало, потому что как местным посетителям, так и туристам, нечего было делать на нашем холме. Красивый вид на певческую арку, залив и столицу, конечно, здорово, но мы должны предложить что-то большее. Этим летом мы сможем порадовать посетителей уже лучшими возможностями.

Кроме того, идет работа по открытию музея. Также никуда не делась идея о том, что на Певческом поле в ближайшем будущем могло бы открыться какое-либо хорошее место, где можно перекусить.

Известно ли уже, какие спортивные мероприятия в будущем будут проходить на Певческом поле?

Спортивные мероприятия мы поддерживаем круглый год. Из конкретных мероприятий, конечно, Майский забег и Truck Show. На данный момент идут переговоры по организации еще двух интересных спортивных мероприятий, но о них еще несколько рано говорить.

Наша территория позволяет проводить очень разнообразные спортивные мероприятия, кажется что это и людям нравится. Очень позитивные отзывы от людей получил прошедший летом день гонок Отта Тянака, когда никто не расстроился из-за того, что мы, мягко говоря, позволили Отту оставить свой автограф чемпиона мира прямо перед певческой аркой. Что здесь скрывать, кому-то другому делать такие вещи на автомобиле перед певческой аркой мы бы не позволили. Мы всегда рады всем спортивным мероприятиям на нашей территории, в том числе и мероприятиям мотоспорта.

Правительство планирует пристроить к Певческому полю многоквартирные дома. Повлияет ли расширение района Ласнамяэ на дальнейшее развитие Певческого поля?

Я должен поправить высказывание министра, следует говорить: остановите центр города! Запланированные новые многоквартирные дома находятся именно в Центральной части города, людям она известна как территория выставочных павильонов. Их строительство на самом деле никак не повлияет напрямую на Певческое поле. Это не наша территория, у нас даже нет общей дороги для въезда.

Если бы государство, под руководством Тыниса Лукаса, пришло на помощь и могло бы эти грунты выкупить у частного собственника в собственность Певческого поля, то тогда, конечно, для Певческого поля это было бы очень большой пользой. Получили бы больше места для участников праздника песни, и организованное в выставочных павильонах питание, которое во время праздника песни арендуется у частного собственника, осталось бы в нашем пользовании.

Как развиваются отношения с музыкальными агентствами Скандинавии и Балтийских стран? Вы хотели привлечь их к организации мероприятий.

В странах Балтии живут предприимчивые люди. Достаточно лишь одного-двух контактов, и все начинает двигаться. Например, главные организаторы прошедшего на Певческом поле Фестиваля китайских фонарей были именно литовцы. Сейчас идут переговоры по одному интересному проекту, который мог бы состояться на Певческом поле именно благодаря компании из соседней страны, но эти переговоры еще в начальной стадии.

К сожалению, я должен отметить, что среди организаторов больших мероприятий в Эстонии появился пробел, который и принимаются восполнять латыши и литовцы, которые основательно подготовлены и амбициозны.

Что касается Скандинавии, то мы начинаем с рынка Финляндии: если житель Хельсинки хочет сменить обстановку, то приехать в Таллинн ему значительно удобнее и быстрее, чем в Оулу или даже Тампере. Мы также работаем во имя того, чтобы к 2021 году подготовить фестиваль музыкальных групп из Финляндии.

Когда новая планировка окончательно будет готова? И можно ли прогнозировать ее полную стоимость?

Предварительно можно прогнозировать, что мы сможем начать работать в направлении создания современного городского парка. В ходе этого Певческое поле должно стать частью городской территории, где люди чувствуют себя хорошо и хотят проводить там свое свободное время.

Также нужно сделать более современными возможности обслуживания концертов и других мероприятий, чувствуется нехватка в маленьких, более интимных концертных площадках. И, конечно, Праздник песни. Новая планировка должна делаться с учетом возможного будущего, чтобы и следующие юбилейные праздники успешно проходили на нашей территории.

Обновление всей территории с помощью детальной планировки требует больших затрат. Верю, что город Таллинн и Министерство культуры продолжит конструктивное сотрудничество в данном вопросе, поэтому финансовый вопрос не должен стать проблемой.

Что касается небольших изменений, благоустройства внешних территорий, строительства туристической площадки, реновации зданий, то в случае таких объектов можно довольно много сделать и с помощью небольших средства. Нужно эффективно использовать деньги.

Как работает коллектив, должны ли вы были, приступив к работе руководителя, проводить изменения? Или планируете ли их проводить?

Да, должен был. Я думаю, что в случае смены руководителя это в какой-то степени неизбежно, что и некоторая часть коллектива должна смениться. Надеюсь, что большие изменения и тяжелые решения уже сделаны — руководители подразделений и еще несколько офисных работников сменились. Конечно, я являюсь требовательным руководителем, потому что в руки нашего коллектива доверили один из символов столицы и Эстонии, и с ним нельзя небрежно обращаться. Выкладываться наполовину — этого недостаточно.

Особенно я должен поблагодарить наших работников по уборке и благоустройству, которые выполняют местами очень тяжелую физическую работу, когда на уборку между мероприятиями есть время только ночью, но никто не жалуется.

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