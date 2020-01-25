ИНТЕРВЬЮ | Директор Певческого поля о планах развития: остановить надо не Ласнамяэ, а Кесклинн!

Какие последние новшества, которые появились или вот-вот появятся на Певческом поле?

Мы далеко продвинулись в деле по благоустройству территории и зданий Певческого поля. Из больших работ, восстановили арку певческого поля и привели в порядок внешний фасад. Пришлось вне очереди поменять все внешние двери главного здания, потому что кроме шуток, сквозь них уже крысы могли пролезть.

Вся территория и внешний вид касс были полностью изменены, во внутренних помещениях было поменяно более 2 300 квадратных метров полового покрытия. В начале этого года появилось новое и современное внешнее освещение для подсветки фасада главного здания, в ближайшее время будут еще новости, связанные с освещением.

И, конечно, благоустройство! Чрезвычайно важно, чтобы территория была ухожена, покошена и убрана в любое время года. В среднем мои рабочие дни затягиваются на 10-12 часов, но первые результаты я уже вижу.

Вы обещали новые постройки. Можно будет уже летом прийти в кафе или на террасу?

Обещания даются для того, чтобы их выполнять. Если все пойдет по плану, то в начале лета на вершине холма — недалеко от памятника Эрнесаксу — появится туристическая площадка с террасой.

Чрезвычайно красивое лето 2019 года для Певческого поля в этом смысле пропало, потому что как местным посетителям, так и туристам, нечего было делать на нашем холме. Красивый вид на певческую арку, залив и столицу, конечно, здорово, но мы должны предложить что-то большее. Этим летом мы сможем порадовать посетителей уже лучшими возможностями.