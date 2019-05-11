Интернет вещей начнет обеспечивать пожарную безопасность зданий

По словам руководителя услуг интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, услуга предназначается прежде всего для тех зданий, в которых нет смысла устанавливать централизованные системы пожарной безопасности.

”У Eesti Raudtee, как и у многих других предприятий и домохозяйств, есть такие здания и помещения, которые используются неактивно, но в них нужна система пожарной безопасности. Оборудование, подключенное к сети интернета вещей Levikom, позволяет уже при малейших признаках возникновения зафиксировать утечку воды, газа или опасность пожара. Помимо тревоги эти устройства могут послать сообщение также и на электронную почту, СМС или с помощью мобильного приложения, и таким образом опасность можно миновать с минимальным ущербом”, — сказал Тюксаммель.

”Безопасность — это важнейший аспект на нашем предприятии, уступок в которых мы не допускаем. Одна из нашей целей — найти устойчивое решение для обеспечения пожарной безопасности на объектах, на которых отсутствует система, связанная с центральным пультом и подходящие в этом контексте решение предложил Levikom. Нам отрадно участвовать в их пилотном проекте”, — прокомментировал руководитель по безопасности Eesti Raudtee Мариус Куппер.

По словам Тюксаммеля, решение, построенное на интернете вещей надежно и необходимые инвестиции значительно меньше, нежели подключение централизованной системы пожарной безопасности.