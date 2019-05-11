11.05.2019, 13:31

Интернет вещей начнет обеспечивать пожарную безопасность зданий


rus.delfi.ee
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Интернет вещей начнет обеспечивать пожарную безопасность зданий
Foto: Arno Mikkor

В рамках пилотного проекта Eesti Raudtee начнет использовать построенное на интернете вещей новаторское решение телекоммуникационного предприятия Levikom по обеспечению пожарной безопасности, с помощью которого можно измерять температуру воздуха, влажность, уровень угарного газа, задымленности, углекислого газа и другие данные.

По словам руководителя услуг интернета вещей Levikom Ове Тюксаммеля, услуга предназначается прежде всего для тех зданий, в которых нет смысла устанавливать централизованные системы пожарной безопасности.

”У Eesti Raudtee, как и у многих других предприятий и домохозяйств, есть такие здания и помещения, которые используются неактивно, но в них нужна система пожарной безопасности. Оборудование, подключенное к сети интернета вещей Levikom, позволяет уже при малейших признаках возникновения зафиксировать утечку воды, газа или опасность пожара. Помимо тревоги эти устройства могут послать сообщение также и на электронную почту, СМС или с помощью мобильного приложения, и таким образом опасность можно миновать с минимальным ущербом”, — сказал Тюксаммель.

”Безопасность — это важнейший аспект на нашем предприятии, уступок в которых мы не допускаем. Одна из нашей целей — найти устойчивое решение для обеспечения пожарной безопасности на объектах, на которых отсутствует система, связанная с центральным пультом и подходящие в этом контексте решение предложил Levikom. Нам отрадно участвовать в их пилотном проекте”, — прокомментировал руководитель по безопасности Eesti Raudtee Мариус Куппер.

По словам Тюксаммеля, решение, построенное на интернете вещей надежно и необходимые инвестиции значительно меньше, нежели подключение централизованной системы пожарной безопасности.

”Устройства способны долгое время работать от батареек и на них не влияют отключение электричества и мобильной связи, потому что они используют сеть интернета вещей NORAnet от Levikom, станции которой находятся вдали от мест подключения самих устройств. Информация в любом случае достигнет получателя и гораздо раньше, нежели кто-то заметит дым или возгорание”, — добавил Тюксаммель.

Levikom — инфотехнологическое предприятие, основанное создателями эстонского сектора связи, чья компетенция простирается до 1992 года. Основные направления Levikom — это IoT, IT, услуги связи и видеоохрана. Среди них в важнейшей — 5G/IoT (т.е. интернет вещей) — Levikom является лидером в Эстонии, оперируя первой всеэстонской открытой сетью интернета вещей NORAnet и платформой приложений NORA-X.

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