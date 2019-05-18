Интересно узнать: какую протяженность имеют в Эстонии государственные дороги и как они классифицируются?

По состоянию на 01.01.2019, длина государственных дорог составляет 16 608 км, к которым добавляется в зависимости от погодных условий до 87,6 км временных ледовых.

Из общей протяженности государственных дорог, в европейскую дорожную сеть входят 953 км, а всего дорог, относящихся к классу TEN-T (включенных постановлением Европейского парламента и Европейского совета № 1315/2013 в число трасс общеевропейского уровня) - 1294 км.

Из общего числа государственных дорог основными по эстонской классификации основными считаются 1609 (9,7%) км, вcпомогательными — 2405 (14,5%), второстепенными - 12 480 км (75,1%), к «прочим» дорогам относится 114 км (0,7%) государственной дорожной сети.

Общая протяженность госдорог увеличилась в прошлом году на 3 километра. В основном это произошло за счет реконструкции уже существующих трасс, в ходе которой появлялись дополнительные развязки.

Дороги с твердым покрытием на 01.01.2019 составляли 11958 км (72%), грунтовые — 4650 км (28%).

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