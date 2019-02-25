25.02.2019, 14:50

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: XIII созыв Рийгикогу распущен. Кто был самым активным депутатом, а кто прогуливал заседания?

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rus.delfi.ee
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Кто самый активный депутат XIII созыва Рийгикогу — кто больше всех выступал перед залом и представлял страну в заграничных командировках? Кто посетил больше всего заседаний? Ответ узнаете в интерактивном графике — просто наведите курсор на нужного депутата.


При наводке курсора на депутата появляется информация о его активности. Слева указано число дней, которые депутат провел в заграничных командировках. Справа же указано число посещенных депутатов заседаний, а под ним данные о его выступлениях: заданные вопросы и произнесенные речи.

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