ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: XIII созыв Рийгикогу распущен. Кто был самым активным депутатом, а кто прогуливал заседания?

Кто самый активный депутат XIII созыва Рийгикогу — кто больше всех выступал перед залом и представлял страну в заграничных командировках? Кто посетил больше всего заседаний? Ответ узнаете в интерактивном графике — просто наведите курсор на нужного депутата.
При наводке курсора на депутата появляется информация о его активности. Слева указано число дней, которые депутат провел в заграничных командировках. Справа же указано число посещенных депутатов заседаний, а под ним данные о его выступлениях: заданные вопросы и произнесенные речи.