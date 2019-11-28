ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Вранье, домашнее насилие, пьяное вождение: кто из министров двух правительств Ратаса ушел в отставку и почему?

В понедельник Ратас освободил от должности министра сельской жизни Марта Ярвика.

Месяц назад по собственному желанию ушла министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго, которая попалась на вранье перед Рийгикогу. Вместо нее 7 ноября вступил в должность долго работавший в ИТ-секторе Каймар Кару.

Первым министром, который лишился поста во втором правительстве Ратаса, был предшественник Кинго Марти Куузик. Он успел весной пробыть в должности всего один день, когда ушел в отставку для восстановления трудового мира в правительстве. В день принесения должностной присяги правительства разразился скандал, когда через СМИ всплыли подозрения Куузика в насилии в близких отношениях.

В I правительстве Ратаса сменилось девять министров