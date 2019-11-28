Из первого правительства премьер-министра Юри Ратаса по воле обстоятельств или по своему решению ушли девять министров. Более чем за полгода из нынешнего правительства на волне скандалов ушли три министра из рядов EKRE.
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Вранье, домашнее насилие, пьяное вождение: кто из министров двух правительств Ратаса ушел в отставку и почему?
В понедельник Ратас освободил от должности министра сельской жизни Марта Ярвика.
Месяц назад по собственному желанию ушла министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго, которая попалась на вранье перед Рийгикогу. Вместо нее 7 ноября вступил в должность долго работавший в ИТ-секторе Каймар Кару.
Первым министром, который лишился поста во втором правительстве Ратаса, был предшественник Кинго Марти Куузик. Он успел весной пробыть в должности всего один день, когда ушел в отставку для восстановления трудового мира в правительстве. В день принесения должностной присяги правительства разразился скандал, когда через СМИ всплыли подозрения Куузика в насилии в близких отношениях.
В I правительстве Ратаса сменилось девять министров
Первый, министр сельской жизни Мартин Репинский, ушел после двух недель в должности. Для Репинского стала роковой опубликованная в Eesti Ekspress статья, которая раскрыла закулисье его козьей фермы в Конью. Вместо Репинского к работе в правительстве приступил Тармо Тамм.
Следующим пришлось отказаться от поста министру государственного администрирования, центристу Михаилу Корбу, когда он поставил под вопрос членство Эстонии в НАТО. Его преемником стал Яак Ааб.
В то же время IRL (сегодняшняя Isamaa) сменила председателя. Новый глава партии Хелир-Валдор Сеэдер перераспределил министерские портфели IRL. Вместо министра обороны Маргуса Цахкна министром стал Юри Луйк, министра окружающей среды Марко Померантса заменили Сиймом Вальмаром Кийслером и вместо министра финансов Свена Сестера приступил к работе Тоомас Тынисте.
Тогдашний министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) после падения рейтинга соцдемов сообщил, что отказывается от поста министра и начинает на 100% руководить партией, чтобы триумфально встретить выборы в этом году. Вместо Осиновского министром стала Рийна Сиккут.
После ухода Осиновского министр государственного администрирования, центрист Яак Ааб попался за рулем с остаточными явлениями опьянения, вдобавок превысив скорость. Вместо Ааба приступил к работе в правительстве ранее известный как пиарщик Янек Мягги.
Следующей оставила должность министр предпринимательства и технологий Урве Пало, которая решила вообще уйти из политики. Вместо Пало министром стал Рене Таммист.
Осенью последним из министров первого правительства Ратаса покинул должность Андрес Анвельт. Анвельт ушел в отставку с поста министра внутренних дел из-за проблем со здоровьем, его преемником стала Катри Райк.
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