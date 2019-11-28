28.11.2019, 10:10

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Вранье, домашнее насилие, пьяное вождение: кто из министров двух правительств Ратаса ушел в отставку и почему?


Редактор: Вера Степанова
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Из первого правительства премьер-министра Юри Ратаса по воле обстоятельств или по своему решению ушли девять министров. Более чем за полгода из нынешнего правительства на волне скандалов ушли три министра из рядов EKRE.

В понедельник Ратас освободил от должности министра сельской жизни Марта Ярвика.

Месяц назад по собственному желанию ушла министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго, которая попалась на вранье перед Рийгикогу. Вместо нее 7 ноября вступил в должность долго работавший в ИТ-секторе Каймар Кару.

Первым министром, который лишился поста во втором правительстве Ратаса, был предшественник Кинго Марти Куузик. Он успел весной пробыть в должности всего один день, когда ушел в отставку для восстановления трудового мира в правительстве. В день принесения должностной присяги правительства разразился скандал, когда через СМИ всплыли подозрения Куузика в насилии в близких отношениях.

В I правительстве Ратаса сменилось девять министров


Первый, министр сельской жизни Мартин Репинский, ушел после двух недель в должности. Для Репинского стала роковой опубликованная в Eesti Ekspress статья, которая раскрыла закулисье его козьей фермы в Конью. Вместо Репинского к работе в правительстве приступил Тармо Тамм.

Следующим пришлось отказаться от поста министру государственного администрирования, центристу Михаилу Корбу, когда он поставил под вопрос членство Эстонии в НАТО. Его преемником стал Яак Ааб.

В то же время IRL (сегодняшняя Isamaa) сменила председателя. Новый глава партии Хелир-Валдор Сеэдер перераспределил министерские портфели IRL. Вместо министра обороны Маргуса Цахкна министром стал Юри Луйк, министра окружающей среды Марко Померантса заменили Сиймом Вальмаром Кийслером и вместо министра финансов Свена Сестера приступил к работе Тоомас Тынисте.

Тогдашний министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) после падения рейтинга соцдемов сообщил, что отказывается от поста министра и начинает на 100% руководить партией, чтобы триумфально встретить выборы в этом году. Вместо Осиновского министром стала Рийна Сиккут.

После ухода Осиновского министр государственного администрирования, центрист Яак Ааб попался за рулем с остаточными явлениями опьянения, вдобавок превысив скорость. Вместо Ааба приступил к работе в правительстве ранее известный как пиарщик Янек Мягги.

Следующей оставила должность министр предпринимательства и технологий Урве Пало, которая решила вообще уйти из политики. Вместо Пало министром стал Рене Таммист.

Осенью последним из министров первого правительства Ратаса покинул должность Андрес Анвельт. Анвельт ушел в отставку с поста министра внутренних дел из-за проблем со здоровьем, его преемником стала Катри Райк.

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