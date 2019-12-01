ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Скоро дорожное движение в Таллинне и облик города могут измениться до неузнаваемости

Мэрия Таллинна и Департамент шоссейных дорог планируют в течение последующих десяти лет воплотить в жизнь ряд масштабных проектов, которые внесут существенные коррективы в организацию дорожного движения и внешний облик столицы.
Хотя некоторые проекты по разным причинам могут так и остаться на бумаге, часть из них в любом случае осуществится.
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