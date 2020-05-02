ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Почему кольцо Рийа в Тарту — самый опасный перекресток в Эстонии. И почему Таммсааре теэ еще опаснее

По словам старшего инспектора Тартуского отделения полиции Тайво Роси, круговые перекрестки — большая головная боль для участников движения. "На круговых перекрестках часто не умеют двигаться. Кольцо Рийа в Тарту со своей большой плотностью транспортного потока и частыми мелкими столкновениями является доказательством этому", — говорит он.

К счастью, подавляющее большинство происходящих на этом кольце ДТП — именно мелкие столкновения, и аварии с тяжелыми последствиями там происходят редко.

На кольце Рийа проблемой является невнимательность. "Из-за нее там происходят наезды сзади, при выезде на круговой перекресток не запасаются достаточным временем, а проскакивают с ускорением перед другими машинами. Также есть проблемы с перестроением, не следуют знакам, с какого ряда и куда разрешено сворачивать", — комментирует Роси.

Строение кольца такое, что туда можно въехать на максимальной разрешенной скорости и без преодоления особых препятствий. Это также, по словам Роси, главная причина, почему один автомобиль на кольце въезжает сзади в другой.

Еще он добавляет, что при приближении к кольцу со стороны Таллинна и от центра Тарту прямо перед круговым перекрестком также есть пешеходный переход, который, очевидно, отнимает у водителей часть внимания. "Если теперь объяснить с точки зрения среднего водителя, то обращая внимание на пешеходов и велосипедистов и одновременно следя за движением на круговом перекрестке, можно упустить из виду едущий впереди автомобиль, и ситуация наезда сзади не замедлит произойти", — говорит Роси.

В случае выезда перед имеющим преимущество на круговом перекрестке автомобилем, по оценке полицейского, проблемой является слишком большая скорость въезда на кольцо. "Поскольку кольцо Рийа по своей величине позволяет сравнительно удобно проехать кольцо и с приближающейся к предельной скоростью, обязанный уступить дорогу водитель может неправильно оценить скорость двигающейся по кольцу машины. Ошибочно считают, что успеют, так сказать, проскользнуть, чтобы проехать свой путь на этом кольце, не останавливаясь и не уступая дорогу", — комментирует Роси и добавляет: "Но, к сожалению, статистика показывает, что часто эти проскальзывания заканчиваются мелкими столкновениями".