25.07.2019, 09:17

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Нападение на охраняемую эстонцами базу в Мали: как двигались террористы-смертники

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rus.delfi.ee
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В понедельник произошла террористическая атака в городе Гао в Мали, где террористы попытались въехать на заминированном автомобиле на территорию французской военной базы, охраняемой эстонскими военными. Пострадали пять эстонских военных. Вдобавок были ранены также французские и малийские солдаты.

В понедельник около 15:45 по местному времени, начиненный взрывчаткой автомобиль, замаскированный под транспортное средство ООН, сначала попытался атаковать ворота малийской военной базы. Однако по какой-то причине террористы развернулись и направились на военную базу союзников.

Они преодолели полосу движения, а перед входом их встретили малийские военные. Приказу остановиться террористы не подчинились. Кто первым открыл огонь, неизвестно. Автомобиль террористов, петляя, направился в сторону базы, пока не взорвался.

Смотрите график!

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