ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На строительство каких дорог государство выделило 215 млн евро?

Какие дороги будут реконструированы в ближайшее время? Смотрите на интерактивной карте. При нажатии на красный шар появляется дополнительная информация об объекте.

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