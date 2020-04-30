30.04.2020, 10:01

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На строительство каких дорог государство выделило 215 млн евро?


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Государство инвестирует в строительство дорог 215 млн евро, из которых 25 млн евро — средства извне.

Какие дороги будут реконструированы в ближайшее время? Смотрите на интерактивной карте. При нажатии на красный шар появляется дополнительная информация об объекте.

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