ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Как создается вакцина от коронавируса? Путь из лаборатории к потребителям

Eesti Päevaleht узнал у Департамента лекарственных средств, Союза производителей лекарств и Министерства социальных дел детали цепочки производства и продажи вакцины от коронавируса. Смотрите, через что пройдет вакцина, прежде чем попасть к нам в руки.
Руководитель отдела здоровья населения Министерства социальных дел Хели Лаарманн объясняет, что детальный план вакцинации населения пока еще находится в разработке. Учитываются различные сценарии.
Вакцина будет поступать в Эстонию постепенно, а не разом. Поэтому определяются группы риска, которым предоставят доступ к вакцинированию в первую очередь. В Эстонии эти группы риска были определены еще летом, сейчас идет их уточнение.
В первую очередь доступ к вакцинированию предоставят сотрудникам учреждений здравоохранения и социального обеспечения, жителям учреждений социального обеспечения, людям преклонного возраста и лицам, имеющим хронические заболевания. В более долгой перспективе — всему населению.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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