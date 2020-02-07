ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК И ВИДЕО | Как проходило спасение моряков с затонувшего в Балтийском море траулера

Спасший российских моряков танкер (2008 года постройки) шел из Усть-Луги (порт в Ленинградской области) в Копенгаген. После передачи спасенных рыбаков он продолжил рейс в порт назначения.

В спасательной операции участвовали морские спасатели Порвоо и спасательный вертолет из Хельсинки, а также эстонские суда (в том числе спасательное судно ”Генерал Курвитс”) и вертолет.

На эстонском вертолете пятеро членов экипажа были доставлены в Таллинн, в Северо-Эстонскую региональную больницу. Два человека пострадали больше, и их доставили на вертолете финской стороны в Хельсинки. Насколько известно, их жизни ничего не угрожает. Речь идет о гражданах РФ.

Из больницы Delfi сообщили, что спасенных моряков осмотрели, затем они покинули стены медицинского учреждения. Моряки сейчас в Таллинне и находятся в представительстве РФ.

К спасательной операции был привлечен вертолет спасательного отряда Департамента полиции и погранохраны и два судна (один из них — спасательный корабль эстонской погранохраны Kindral Kurvits). С финской стороны в операции приняли участие вертолет, два корабля и два гражданских теплохода.

По состоянию на 9 часов Kindral Kurvits еще находился вблизи места гибели траулера, изучая и контролируя ситуацию.

Командир морской спасательной группы Финляндии лейтенант Янне Районянкоски сказал изданию Iltasanomat, что эстонские и финские спасательные подразделения всегда помогают друг другу. "Пару раз в год приходим Эстонии на помощь", — отметил он.