ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Где построят первый участок эстонско-российской границы, как он будет выглядеть и сколько стоить?

В начале этой неделе был официально подписан договор о строительстве новой границы: строит Merko, платит государство.

Родившаяся шесть лет назад идея построить восточную границу обошлась Эстонии уже в 24,1 млн евро. Первый реальный этап строительства начнется только сейчас и обойдется государству почти в 20 млн евро.

Этим летом Merko начнет строить почти все, что должно быть на новомодной границе, на участке между пересечением границ Эстонии, Латвии и России и трех километров от погранпункта Лухамаа.

Прошлым летом правительство решило изначальный план строительство сократить на 57 млн евро. Таким образом окончательное решение должно обойтись в 130,5 млн евро.

Пришлось сократить ширину патрульной дорожки и то, где будет песчаная полоса, а где нет. Кроме того, участки границы будут построены по-разному: некоторые на понтонах на болоте, другие — как обычная гравийная дорога, где может проехать автомобиль или только мотоцикл.

Строительство эстонско-российской границы разделится на три больших отрезка:

отрезок реки Нарва (76,7 км)

отрезок Чудского озера (126,3 км)

отрезок сухопутной границы (135,6 км)

В конце прошлого года Департамент полиции и погранохраны также показал, как будет выглядеть новая пограничная зона: