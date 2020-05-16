ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК | Где построят первый участок эстонско-российской границы, как он будет выглядеть и сколько стоить?

Этим летом будет положено начало строительству восточной границы, разделяющей Эстонию с Россией. Согласно плану, за три года на Юго-Востоке будет готова первая четверть новой сухопутной границы.
В начале этой неделе был официально подписан договор о строительстве новой границы: строит Merko, платит государство.
Родившаяся шесть лет назад идея построить восточную границу обошлась Эстонии уже в 24,1 млн евро. Первый реальный этап строительства начнется только сейчас и обойдется государству почти в 20 млн евро.
Этим летом Merko начнет строить почти все, что должно быть на новомодной границе, на участке между пересечением границ Эстонии, Латвии и России и трех километров от погранпункта Лухамаа.
Прошлым летом правительство решило изначальный план строительство сократить на 57 млн евро. Таким образом окончательное решение должно обойтись в 130,5 млн евро.
Пришлось сократить ширину патрульной дорожки и то, где будет песчаная полоса, а где нет. Кроме того, участки границы будут построены по-разному: некоторые на понтонах на болоте, другие — как обычная гравийная дорога, где может проехать автомобиль или только мотоцикл.
Строительство эстонско-российской границы разделится на три больших отрезка:
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