ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстонский парусник направился в Антарктику. Как проляжет его путь и кто входит в состав экспедиции

11 июля 2019 года из Кронштадта в сторону Антарктики отправился эстонский парусник ”Admiral Bellingshausen”.
Смотрите на карте, как проляжет его путь и кто входит в состав экспедиции!
Событие приурочено к 200-летию открытия Антарктики уроженцем эстонского острова Сааремаа Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллингсгаузеном. Следующие остановки корабль сделает в Финляндии, Эстонии, Литве, российском Калининграде, Польше и Германии.
Научно-популярная экспедиция продлится свыше 6 месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего.
”Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света”, — поделился планами соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея”.
”Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех сочуствующих экспедиции на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии”, — подытожил Дрезен.
Команда планирует достичь Антарктики в день 200-летия открытия ледового материка, 28 января 2020. Экспедицию запечатлят в телесериале.
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