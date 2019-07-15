ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Эстонский парусник направился в Антарктику. Как проляжет его путь и кто входит в состав экспедиции

Смотрите на карте, как проляжет его путь и кто входит в состав экспедиции!

Событие приурочено к 200-летию открытия Антарктики уроженцем эстонского острова Сааремаа Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллингсгаузеном. Следующие остановки корабль сделает в Финляндии, Эстонии, Литве, российском Калининграде, Польше и Германии.

Научно-популярная экспедиция продлится свыше 6 месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего.

”Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света”, — поделился планами соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея”.

”Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех сочуствующих экспедиции на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии”, — подытожил Дрезен.