ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ | Президент Эстонии вылетает сегодня в Антарктиду для участия в экспедиции "Адмирала Беллинсгаузена"

На приведенном выше графике видно, какой путь предстоит еще пройти эстонской экспедиции. Отмечать 200-летие открытия Антарктиды будут 27 и 28 января.

Президент ознакомилась с парусником еще этим летом на Сааремаа, когда побывала на борту "Адмирала Беллинсгаузена" за два дня до начала путешествия.

О том, кто находится на паруснике и где он совершал остановки, можно увидеть на следующем графике.

Президент ЭР вернется на родину 31 января.