ИНТЕРАКТИВНЫЕ ГРАФИКИ | Президент Эстонии вылетает сегодня в Антарктиду для участия в экспедиции "Адмирала Беллинсгаузена"

Если позволит погода, то находящаяся сейчас с рабочим визитом в Чили президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправится сегодня в Антарктиду, чтобы принять участие в праздновании 200-летия открытия этого континента и посвященной этому событию экспедиции эстонского парусника "Адмирал Беллинсгаузен".
На приведенном выше графике видно, какой путь предстоит еще пройти эстонской экспедиции. Отмечать 200-летие открытия Антарктиды будут 27 и 28 января.
Президент ознакомилась с парусником еще этим летом на Сааремаа, когда побывала на борту "Адмирала Беллинсгаузена" за два дня до начала путешествия.
О том, кто находится на паруснике и где он совершал остановки, можно увидеть на следующем графике.
Президент ЭР вернется на родину 31 января.
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