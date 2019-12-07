ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Выпадет ли в вашем краю снег на Рождество? Смотрите статистику за 54 года

Согласно данным за последние 54 года, то есть за период 1965–2018, чаще всего снежное Рождество можно было встретить в Вяйке-Маарья и в Нарве. Там без снега Рождество прошло лишь четыре и шесть раз соответственно.

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