07.12.2019, 14:29

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Выпадет ли в вашем краю снег на Рождество? Смотрите статистику за 54 года

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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Выпадет ли в вашем краю снег на Рождество? Смотрите статистику за 54 года
Tuuli Prees, Mart Nigola

На самом деле, хоть кажется и по-другому, снежное Рождество — явление не редкое. Метеослужба решила освежить память. Например, в прошлом году в сочельник снегом укрыло всю Эстонию, ну а вот 2015 и 2016 год были без снега.

Согласно данным за последние 54 года, то есть за период 1965–2018, чаще всего снежное Рождество можно было встретить в Вяйке-Маарья и в Нарве. Там без снега Рождество прошло лишь четыре и шесть раз соответственно.

Смотрите карту!

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