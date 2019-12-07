07.12.2019, 14:29
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Выпадет ли в вашем краю снег на Рождество? Смотрите статистику за 54 года(2)
На самом деле, хоть кажется и по-другому, снежное Рождество — явление не редкое. Метеослужба решила освежить память. Например, в прошлом году в сочельник снегом укрыло всю Эстонию, ну а вот 2015 и 2016 год были без снега.
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