ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Вместо военного парада представительная эскадрилья НАТО совершит облёт Эстонии

При хорошей погоде облёт Эстонии планируется совершить 24 февраля ориентировочно с 11 до 12 часов.

Маршрут пройдет по траектории Эмари - Кярдла - Курессааре - Пярну - Вильянди - Тарту - Раквере - Таллинн на высоте не ниже 300 метров.

К тому же в случае хорошей погоды над таллиннской площадью Вабадузе планируется пролет вертолета Сил обороны Robinson с флагом Эстонии. Ориентировочно с 10.20 до 10.30.

Облет Эстонии совершат охраняющие сейчас воздушное пространство Эстонии пилоты Германии (два Eurofighter, стартуют из Эмари) и Италии (два Eurofighter, стартуют из Шауляя), к ним также присоединятся самолеты США (два F-15, стартуют из Великобритании) и Эстонии (два учебных L-39, стартуют из Эмари).