ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, сколько зараженных коронавирусом в разных странах мира

В Европе, а также во всем мире, бросается в глаза относительное число зараженных в Литве, которое по состоянию на воскресенье составляет 1386,42 подтвержденных случая на 100 000 жителей.
В Европе страны с более высоким относительным числом зараженных это, например, еще Словения (889,44), Сан-Марино (880,34), Нидерланды (871,59), Чехия (853,95) и Черногория (838,72).
Самая хорошая ситуация в Европе царит в Исландии, где относительное число зараженных — всего 36,81.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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