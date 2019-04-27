ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Смотрите, не окажетесь ли вы под водой! Каким будет контур Эстонии при повышении уровня моря

В реальности это означает, что существует целая куча всевозможных моделей, прогнозов и предсказаний, которые утверждают очень противоположные вещи. Forte собрал самые популярные из них и поместил их на легко читаемый рисунок, чтобы вы получили представление о том, как могла бы выглядеть жизнь в Эстонии при повышении уровня Мирового океана.

Для просмотра различных прогнозов на рисунке двигайте ползунок внизу карты!