ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, какие показатели заболеваемости COVID-19 в городах и волостях Эстонии

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 702 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 622, или 10,9% от общего количества тестов.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 637,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,2%.
По состоянию на утро 16 февраля в больницах находится 492 пациента с COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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