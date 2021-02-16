16.02.2021, 18:29

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, какие показатели заболеваемости COVID-19 в городах и волостях Эстонии


EST
ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Смотрите, какие показатели заболеваемости COVID-19 в городах и волостях Эстонии
Argo Ingver

По данным Департамента здравоохранения в Эстонии показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней на 100 000 населения выше всего в городах Пярну и Маарду. Среди уездов лидирует Ида-Вирумаа. Самый низкий — в волости Отепя.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 5 702 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 622, или 10,9% от общего количества тестов.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 637,6 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 12,2%.

По состоянию на утро 16 февраля в больницах находится 492 пациента с COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: