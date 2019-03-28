ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Сегрегация: где предпочитают жить эстонцы, а где русские

Профессор географии городов и народонаселения Тартуского университета Тийт Таммару говорит, что хотя скандальная кампания ”Ээсти 200” и слишком упростила и обобщила ситуацию в стране, совсем об отсутствии сегрегации говорить нельзя.
По его словам, сегрегация четко прослеживается по регионам проживания людей. При этом сегрегация на основании места жительства с течением времени не только не ослабла, но и даже несколько усилилась. Этому способствовало как миграционное поведение различных национальных групп, так и их трудовая жизнь. ”То, где человек может жить, во многом зависит от толщины кошелька. Толщина кошелька исходя из языка очень разнится”, — говорит Таммару.
Диссертация занимающейся изучением географии Кади Мяги из Тартуского университета показывает, что в последнее десятилетие русскоязычное население было довольно немобильным и модели мест его проживания во многом совпадают с моделями советского времени.
”Видно, что русскоязычные жители предпочитают жить в знакомой культурной среде, где у них имеется доступ к русскоязычной системе образования, услугам по присмотру за детьми и социальной сети”, — пишет Мяги, приводя в пример некоторые районы Таллинна и Ида-Вирумаа.
При этом переезд в тот или иной район не всегда доброволен, поскольку люди, которые хотели бы жить в другом месте, не всегда располагают для этого необходимыми средствами, а экономическое положение национальных меньшинств хуже. Если раньше спальные районы были в социально-экономическом плане смешанными, то сейчас они становятся все более русскоязычными, и возможности для общения между национальностями уменьшаются. Таммару отмечает в свою очередь очень малое количество смешанных браков.
При этом в прошлом году уменьшилось количество как обладателей серых паспортов, так и граждан России. В прошлом году количество лиц без гражданства уменьшилось на 2258 человек, то есть на 3%. По состоянию на начало этого года в Эстонии проживало 76 148 серопаспортников. Граждан РФ в Эстонии в начале года насчитывалось 88 785 человек. Их количество по сравнению с прошлым годом сократилось на 948 человек, то есть на 1,1%.
Таммару сказал, что они провели общеевропейское исследование сегрегации и представили результаты в каждой из стран, и в Эстонии это особого интереса не вызвало, в то время как в некоторых других странах, например, Швеции или Голландии сразу же возникла бурная дискуссия.
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