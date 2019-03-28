ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Сегрегация: где предпочитают жить эстонцы, а где русские

По его словам, сегрегация четко прослеживается по регионам проживания людей. При этом сегрегация на основании места жительства с течением времени не только не ослабла, но и даже несколько усилилась. Этому способствовало как миграционное поведение различных национальных групп, так и их трудовая жизнь. ”То, где человек может жить, во многом зависит от толщины кошелька. Толщина кошелька исходя из языка очень разнится”, — говорит Таммару.

Диссертация занимающейся изучением географии Кади Мяги из Тартуского университета показывает, что в последнее десятилетие русскоязычное население было довольно немобильным и модели мест его проживания во многом совпадают с моделями советского времени.

”Видно, что русскоязычные жители предпочитают жить в знакомой культурной среде, где у них имеется доступ к русскоязычной системе образования, услугам по присмотру за детьми и социальной сети”, — пишет Мяги, приводя в пример некоторые районы Таллинна и Ида-Вирумаа.

При этом переезд в тот или иной район не всегда доброволен, поскольку люди, которые хотели бы жить в другом месте, не всегда располагают для этого необходимыми средствами, а экономическое положение национальных меньшинств хуже. Если раньше спальные районы были в социально-экономическом плане смешанными, то сейчас они становятся все более русскоязычными, и возможности для общения между национальностями уменьшаются. Таммару отмечает в свою очередь очень малое количество смешанных браков.