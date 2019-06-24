ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Самые распространенные имена и фамилии в Эстонии — русские

По состоянию на 1 января самыми распространенными мужскими именами в Эстонии оказались Александр (12 237), Владимир (11 028) и Сергей (10 498).

Среди женщин самыми популярными являются Ольга (10 687), Елена (10 404) и Ирина (10 373).

Три самые распространенные фамилии — Иванов/Иванова (2608 мужчин и 2799 женщин), Тамм (2447 мужчин и 2744 женщин) и Саар (2139 мужчин и 2337 женщин).

Не нашли на карте своего имени? Не проблема! Насколько распространено в Эстонии ваше имя, вы можете посмотреть здесь.