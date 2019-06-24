ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: Самые распространенные имена и фамилии в Эстонии — русские

Не только в Таллинне, но и во всей Эстонии самыми распространенными являются русские имена и фамилии. Нажмите на карте на название уезда, чтобы посмотреть рейтинг самых популярных имен в нем. В левом нижнем углу можно переключиться с имен на фамилии.
По состоянию на 1 января самыми распространенными мужскими именами в Эстонии оказались Александр (12 237), Владимир (11 028) и Сергей (10 498).
Среди женщин самыми популярными являются Ольга (10 687), Елена (10 404) и Ирина (10 373).
Три самые распространенные фамилии — Иванов/Иванова (2608 мужчин и 2799 женщин), Тамм (2447 мужчин и 2744 женщин) и Саар (2139 мужчин и 2337 женщин).
Не нашли на карте своего имени? Не проблема! Насколько распространено в Эстонии ваше имя, вы можете посмотреть здесь.
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