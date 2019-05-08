ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Рассекречено! Первая детальная карта Глубинного государства Марта Хельме

Из чего же по Хельме состоит глубинное государство? Конечно же, из Кадриорга, где главенствует агент Европейского Союза и марионетка Еврокомиссии ”эмоционально разгоряченная” женщина Керсти Кальюлайд; дома КаПо, где большой глаз Арнольда Синисалу в очках следит за всем и вся; нескольких редакций желтых и пропагандистских изданий; аэропорта, откуда в обнимку с соцдемами в страну прибывают ”негры”; роддома, являющим собой место работы гинекологов-убийц; Певческого поля, оскверненного выступлением предателя, ”брюссельского соловья” Иво Линна, и некоторых других примечательных объектов.

Рядом расположились откармливаемая глупыми эстонцами Латвия, погибель эстонской экономики Украина и Страна негров, откуда импортируются беженцы.

Во главе всего этого ”реет” Сорос — ужасное существо, которое управляет всей планетой и ”изрыгает” в Глубинное государство 40 млн беженцев (в день, кажется).