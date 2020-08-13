ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Приезжающим в Эстонию из Греции и Великобритании угрожает режим самоизоляции

Завтра может быть принято решение, согласно которому ограничения на передвижение начнут действовать и в отношении приезжающих в нашу страну из Греции и Великобритании.
Завтра Министерство иностранных дел Эстонии в очередной раз обновит список стран, по приезду из которых люди должны оставаться две недели в самоизоляции.
Если за сутки больших изменений не произойдет, то к списку эпидемиологически неблагополучных стран добавятся Великобритания и Греция.
В Эстонии действует правило: если в какой-то стране за последние 14 дней уровень заболеваемости коронавирусом превышает 16 случаев на 100 000 человек, то эти страны считаются эпидемиологически опасными.
По состоянию на данный момент в Великобритании этот показатель составляет 18,17, а в Греции - 17,67.
О действующем до конца неделе списке читайте здесь.
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