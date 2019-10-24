ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Огромная база данных о нарушениях ПДД показывает, что полиция "забыла" о некоторых эстонских дорогах

Но о социальной норме как о призывающей к порядку мере нельзя говорить в случае вождения в пьяном виде, потому что хотя отношение к нему неодобрительное, по статистике количество пьяных водителей резко не уменьшилось.

Как может быть, что осуждающее отношение общества уменьшает в несколько раз езду с непристегнутым ремнем безопасности, но не вождение в пьяном виде? По словам Лойго, причины следует искать в алкоголизме. Она говорит, что алкоголизм — это проблема, которая отражается в дорожном движении. "Большинство тех, кого выводят из-за руля, водители не с остаточными явлениями, а с опьянением больше одного промилле, уголовно наказуемым. Я верю, что если кого-то ловят за рулем в состоянии уголовно наказуемого опьянения, то это не однократно и не случайно. У очень большой части этих людей проблемы с алкоголем".

Избранные участки дороги

Площадь Эстонии чуть больше 45 000 км2. Менее чем на 4000 км2 полиция в последние семь с половиной лет регистрировала какое-либо нарушение ПДД. Разумеется, есть леса и болота, где никто и не ездит, но все-таки на картах находятся длинные участки дороги, где полиция ни разу не останавливала ни одного нарушителя.

"Надзор нашей полиции стал таким слабым, что участники движения это поняли, что полиции на эстонских дорогах больше нет", — сказал специализирующийся на дорожном движении юрист Индрек Сирк год назад "Актуальной камере". Цифры как будто подтверждают слова Сирка.

По статистике за последние семь лет в Эстонии 18 мест, где штрафуют чаще, чем раз в день.

Помимо того, что в деятельности полиции, кажется, есть пробелы, она, кажется, становится все более редкой. В 2012 году было 8300 мест, где полиция зарегистрировала какое-либо нарушение, в прошлом году — 7400.

"Я сегодня не вижу того, чтобы мы должны были резко увеличить надзор за дорожным движением в лице полицейских патрулей. Для этого есть гораздо более хорошие, технологические решения", — не согласилась Лойго со словами Сирка и трактовкой цифр.

Почему деятельность полиции сосредотачивается на избранных участках дороги?

По словам ведущего чиновника охраны правопорядка, полиция, например, и не может работать на некоторых участках дороги — негде припарковать машину или безопасность блюстителей порядка может оказаться под угрозой. "Тот, кто нарушает ПДД в Нымме, нарушает их и в центре города. Теоретически нет никакой разницы, остановит полиция пьяного водителя на Пярну мнт, 234 или Пярну мнт, 13", — описала Лойго логику, почему блюстители порядка не должны быть на каждой улице или перекрестке.

Помимо безопасности их концентрацию в избранных местах оправдывает и анализ дорожного движения. "Если по проселочной дороге в сутки ездит десять автомобилей, то опасность, которую они в случае нарушения представляют для общества, значительно меньше, чем в месте, где плотность движения гораздо больше, — пояснила она. — Больше всего ДТП происходит в Харьюмаа. Если бы работали только в соответствии с этим, то в других местах в Эстонии полиции и не должно было бы быть".

Когда патрулируют в местах с большей интенсивностью движения и более опасных для движения местах, полиция может повлиять на большее количество участников движения. "Мы влияем на две стороны — тех, кто нарушает, и тех, кто видит полицию за работой".

Пьяные водители едут с судна

Из тех 18 мест, где полиция по меньшей мере раз в день задерживает какого-нибудь нарушителя закона, только одно находится за пределами Таллинна. Это перекресток улиц Туру и Тегури в Тарту. В Таллинне опережает перекресток Петербури теэ и улицы Куули, где прежде всего проблемы с превышением скорости.

Если в местах с самыми частыми нарушениями закона в Таллинне больше всего проблем именно с превышением скорости, то на территории между театром "Эстония" и торговым центром Solaris регистрируют больше всего нарушений именно с пешеходами и велосипедистами, где полиции приходится начинать делопроизводство чаще раза в день.