ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Изменение климата сделает эстоноземельцев богачами. А как будет в других странах?

В странах экваториальной зоны и Южного полушария, наоборот, ВВП в расчете на человека сильно сократится и, с большой долей вероятности, это приведет к снижению общемирового ВВП на душу населения.

Ученые считают самым вероятным сценарий, при котором этот показатель упадет на 25 процентов, но нельзя исключать такой ход развития событий, при котором изменение будет близко к нулю, а также худший вариант — падение ВВП на 50 процентов.

По карте вы можете определить, где люди станут жить богаче, а где обеднеют.