ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Эта ласнамяэская трасса вызвала недовольство жителей Пирита. Посмотрите на ее маршрут!

Кликая на красные крестики, вы сможете увидеть сделанные на этом месте фотографии с дрона.

Таллиннские власти считают продление улицы Мустакиви теэ крайне важным проектом.

"Продление дороги от Нарвского шоссе до улицы Козе поможет снизить транспортную нагрузку на внутриквартальные дороги. Повысится безопасность дорожного движения в этом районе, а это значит, что между домами будут меньше гонять и детям будет гораздо безопаснее”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

В районе Ласнамяэ предполагаемая трасса будет пролегать по принадлежащему городу участку на Нарвском шоссе, 131d, а в Пирита — по принадлежащим городу Таллинну участкам, а также через участок по ул. Казе, 61, принадлежащий Академии МВД.

”Академия МВД тоже заинтересована в строительстве трассы, поэтому они выделяют городу небольшой земельный участок. Кроме того, в Академии МВД находится полицейское подразделение быстрого реагирования, и с точки зрения его работы такая трасса крайне важна”, — добавил Лийнат.