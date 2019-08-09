09.08.2019, 16:50

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Эта ласнамяэская трасса вызвала недовольство жителей Пирита. Посмотрите на ее маршрут!

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rus.delfi.ee
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В понедельник RusDelfi сообщал о том, что планы продления улицы Мустакиви в Пирита наткнулись на недовольство местных жителей. Посмотрите, на интерактивной карте, как именно пройдет соединяющая два района дорога.

Кликая на красные крестики, вы сможете увидеть сделанные на этом месте фотографии с дрона.

Таллиннские власти считают продление улицы Мустакиви теэ крайне важным проектом.
"Продление дороги от Нарвского шоссе до улицы Козе поможет снизить транспортную нагрузку на внутриквартальные дороги. Повысится безопасность дорожного движения в этом районе, а это значит, что между домами будут меньше гонять и детям будет гораздо безопаснее”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

В районе Ласнамяэ предполагаемая трасса будет пролегать по принадлежащему городу участку на Нарвском шоссе, 131d, а в Пирита — по принадлежащим городу Таллинну участкам, а также через участок по ул. Казе, 61, принадлежащий Академии МВД.

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”Академия МВД тоже заинтересована в строительстве трассы, поэтому они выделяют городу небольшой земельный участок. Кроме того, в Академии МВД находится полицейское подразделение быстрого реагирования, и с точки зрения его работы такая трасса крайне важна”, — добавил Лийнат.

По утверждению таллиннских властей, продление улицы Мустакиви теэ от Нарвского шоссе до улицы Козе теэ согласуется с общей планировкой зоны жилищной застройки Ласнамяэ и общей планировкой района Пирита. С проектом условий проектирования можно ознакомиться также в интернете здесь.

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