10.06.2019, 20:32

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Анализировавший Рейди теэ профессор: более узкая дорога принесла бы пробки только в часы пик

Но они могут быть больше, чем сейчас
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ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА | Анализировавший Рейди теэ профессор: более узкая дорога принесла бы пробки только в часы пик
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Несколько дней назад был готов заказанный Таллиннским коммунальным департаментом анализ от ученых TalTech, которые исследовали, как более узкая или более широкая версия одного отрезка Рейди теэ повлияла бы на движение и окружающую среду. Проводивший исследование профессор инженерного факультета Даго Антов говорит, что в случае трехполосного варианта в час пик есть опасность еще больших пробок, чем сейчас.

Даго Антов сказал в интервью Delfi, что различия между двумя планами довольно минимальные: "Различия между этими двумя вариантами состояли ни в чем ином, как в количестве полос между перекрестком перед "Русалкой" и новым перекрестком между Рейди теэ и Нарвским шоссе (см. интерактивный график). В одно варианте их в обоих направлениях четыре и во втором варианте — три. Это и было основное различие. Было еще одно маленькое различие, пойдет ли туда (к новому перекрестку со стороны города) два или три ряда, но это немного более детальная вещь".

По словам ученого, если потоки будут такие, как заказчик это рассчитал, то ясно, что утром больший поток в город и вечером — из города. "Если мы посмотрим эти два варианта, на самом деле, понятно, что если подающих полос движения больше и между двумя перекрестками сузим полосы, то пробки станут длиннее и светофоры не смогут пропустить этот поток".

"Если у изначального варианта опасность пробок была… я бы не сказал нулевая, но она не была огромная, то в случае этого более узкого варианта — учитывая эти потоки, пробки станут больше и есть опасность, что они закупорят и предыдущий перекресток", — отметил Антов.

Однако он верит, что более узкий вариант днем более-менее будет работать, но в часы пик есть опасность, что эти пробки будут, может быть, даже длиннее, чем сейчас.

Что касается того, что на Рейди теэ могла бы быть меньшая предельная скорость, то это ученые поддержали: "Одна из особенностей Рейди теэ в том, что там относительно много движения тяжелых фур, которое идет из порта или в порт. Для этого транспорта, с одной стороны, плохи пробки, но с другой стороны, им не нужна скорость больше. Если это происходит плавно и без больших остановок, то это абсолютно окей. Отдельный вопрос, как этого добиться. Идея была предложить какое-то технологическое решение, чтобы была система светофоров, которую поддерживает какая-то электронная система, которая и говорит, насколько быстро ты должен ехать, чтобы успеть проехать".

Смотрите изменения на интерактивной карте:

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