Интенсивное мытье улиц продолжится в столице до конца действия режима чрезвычайного положения

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, на обслуживаемых Департаментом окружающей среды и предпринимательства магистралях, пешеходных и велосипедных дорожках, а также парковках весенняя уборка завершена.
”В этом году уборку начали раньше обычного, в конце марта, — сказал Калле Кландорф. — Главными причинами стали меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции и теплая погода. Улицы мыли в городе ежедневно и для этого были использованы рекордные 17 947 м3 воды; необходимую для мытья улиц воду предоставило AS Tallinna Vesi”.
По состоянию на 1 мая с городских улиц было собрано 3560 тонн частиц дорожного покрытия, в основном выбитых из полотна из-за использования шипованной резины — это более 237 полных грузовиков. Работу затрудняли и припаркованные автомобили, которые в период чрезвычайной ситуации в основном неделями простаивали на одном и том же месте.
В связи с началом периода активного строительства ради сохранения чистоты на общественных улицах к порядку сразу на нескольких объектах призвали и отвечающих за строительство людей. О проблемах с благоустройством можно по-прежнему сообщать на городской телефон помощи 14410.
Интенсивное мытье улиц планируется продолжить как минимум до 15 мая, когда в честь Дня Таллинна пройдет общегородская уборка.
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