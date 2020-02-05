Институт внешней политики Эстонии начинает серию дискуссий "Понимание влияния Китая"

Первая дискуссия состоится сегодня, 5 февраля, и будет посвящена рассмотрению долгосрочных целей Китая в области торговых отношений и инвестиций в Европе.

”Китай стал мировым лидером в борьбе за влияние наряду с США и Россией. Китай, несомненно, привлекателен и обладает огромным потенциалом, но нельзя упускать из виду и скрывающиеся опасности. В Китае политика и экономика — это две стороны одной медали. Китай не возможно встретить или с распростертыми объятиями, или полностью закрыть перед ним дверь. Однако ученым, предпринимателям, чиновникам и политикам необходимо лучше узнать китайское общество, политику и экономику”, — объясняет координатор серии дискуссий Франк Юрис, младший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии при ICDS.

Первым гостем серии ”Понимание влияния Китая” станет Филипп Ле Корре, научный сотрудник Школы Кеннеди при Гарвардском университете и внештатный исследователь азиатских и европейских программ Фонда Карнеги.

Ле Корр начал свою карьеру в качестве журналиста, работая азиатским корреспондентом с 1988 по 1998 год. Затем он поступил на государственную службу в министерстве обороны Франции, где стал международным советником при министре обороны. Он также является автором книги ”Наступление Китая в Европе”, изданной в 2016 году Институтом Брукингса.