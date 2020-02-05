05.02.2020, 08:00

Институт внешней политики Эстонии начинает серию дискуссий "Понимание влияния Китая"


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Институт внешней политики Эстонии начинает серию дискуссий "Понимание влияния Китая"
Foto: EPA, Scanpix

В этом году Институт внешней политики Эстонии при ICDS проведёт по теме Китая четыре публичные дискуссии, где выступят известные международные эксперты.

Первая дискуссия состоится сегодня, 5 февраля, и будет посвящена рассмотрению долгосрочных целей Китая в области торговых отношений и инвестиций в Европе.

”Китай стал мировым лидером в борьбе за влияние наряду с США и Россией. Китай, несомненно, привлекателен и обладает огромным потенциалом, но нельзя упускать из виду и скрывающиеся опасности. В Китае политика и экономика — это две стороны одной медали. Китай не возможно встретить или с распростертыми объятиями, или полностью закрыть перед ним дверь. Однако ученым, предпринимателям, чиновникам и политикам необходимо лучше узнать китайское общество, политику и экономику”, — объясняет координатор серии дискуссий Франк Юрис, младший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии при ICDS.

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Первым гостем серии ”Понимание влияния Китая” станет Филипп Ле Корре, научный сотрудник Школы Кеннеди при Гарвардском университете и внештатный исследователь азиатских и европейских программ Фонда Карнеги.

Ле Корр начал свою карьеру в качестве журналиста, работая азиатским корреспондентом с 1988 по 1998 год. Затем он поступил на государственную службу в министерстве обороны Франции, где стал международным советником при министре обороны. Он также является автором книги ”Наступление Китая в Европе”, изданной в 2016 году Институтом Брукингса.

В прошлом году стратегическая перспектива Европейского союза и Китая впервые назвала Китай ”соперником” и ”системным конкурентом”. Сегодня Ле Корре объясняет, почему Китай вкладывает большие средства в Европу и какое влияние это оказывает. Почему развитие связи 5G создает напряженность в отношениях между Европой и Китаем? В этом году пройдёт два саммита ЕС-Китай. Какими могут быть отношения между Европейским союзом и Китаем, которые намечены для обсуждения на саммитах этого года?

Кроме того, во время сегодняшней дискуссии, с 15:30 до 17:00, Франк Юрис представит свой недавний анализ целей Китая в области экономики и безопасности при планировании строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки.

Юрис анализирует, почему туннель Талсинки является частью плана полярного маршрута Китая, обеспечивая альтернативный международный коридор для европейского рынка и доступ к ресурсам политически стабильного региона. По словам Юриса, Китай дважды получит выгоду от проекта этого туннеля, будучи как строителем, так и финансируя эту стройку. Контроль над туннелем предоставил бы возможность влиять на местную политику и стал бы предпосылкой для достижения цели защиты инвестиций в оборонную политику Китая и необходимости военного присутствия в регионе.

Последующие дискуссии серии ”Понимание влияния Китая” будут посвящены вопросам обороны и безопасности, технологиям и управлению.

Мероприятия состоятся в Международном центре обороны и безопасности ICDS в Таллинне.

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