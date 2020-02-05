Институт внешней политики Эстонии начинает серию дискуссий "Понимание влияния Китая"
В этом году Институт внешней политики Эстонии при ICDS проведёт по теме Китая четыре публичные дискуссии, где выступят известные международные эксперты.
В этом году Институт внешней политики Эстонии при ICDS проведёт по теме Китая четыре публичные дискуссии, где выступят известные международные эксперты.
Первая дискуссия состоится сегодня, 5 февраля, и будет посвящена рассмотрению долгосрочных целей Китая в области торговых отношений и инвестиций в Европе.
”Китай стал мировым лидером в борьбе за влияние наряду с США и Россией. Китай, несомненно, привлекателен и обладает огромным потенциалом, но нельзя упускать из виду и скрывающиеся опасности. В Китае политика и экономика — это две стороны одной медали. Китай не возможно встретить или с распростертыми объятиями, или полностью закрыть перед ним дверь. Однако ученым, предпринимателям, чиновникам и политикам необходимо лучше узнать китайское общество, политику и экономику”, — объясняет координатор серии дискуссий Франк Юрис, младший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии при ICDS.
Первым гостем серии ”Понимание влияния Китая” станет Филипп Ле Корре, научный сотрудник Школы Кеннеди при Гарвардском университете и внештатный исследователь азиатских и европейских программ Фонда Карнеги.
Ле Корр начал свою карьеру в качестве журналиста, работая азиатским корреспондентом с 1988 по 1998 год. Затем он поступил на государственную службу в министерстве обороны Франции, где стал международным советником при министре обороны. Он также является автором книги ”Наступление Китая в Европе”, изданной в 2016 году Институтом Брукингса.
В прошлом году стратегическая перспектива Европейского союза и Китая впервые назвала Китай ”соперником” и ”системным конкурентом”. Сегодня Ле Корре объясняет, почему Китай вкладывает большие средства в Европу и какое влияние это оказывает. Почему развитие связи 5G создает напряженность в отношениях между Европой и Китаем? В этом году пройдёт два саммита ЕС-Китай. Какими могут быть отношения между Европейским союзом и Китаем, которые намечены для обсуждения на саммитах этого года?
Кроме того, во время сегодняшней дискуссии, с 15:30 до 17:00, Франк Юрис представит свой недавний анализ целей Китая в области экономики и безопасности при планировании строительства туннеля между Таллинном и Хельсинки.
Юрис анализирует, почему туннель Талсинки является частью плана полярного маршрута Китая, обеспечивая альтернативный международный коридор для европейского рынка и доступ к ресурсам политически стабильного региона. По словам Юриса, Китай дважды получит выгоду от проекта этого туннеля, будучи как строителем, так и финансируя эту стройку. Контроль над туннелем предоставил бы возможность влиять на местную политику и стал бы предпосылкой для достижения цели защиты инвестиций в оборонную политику Китая и необходимости военного присутствия в регионе.
Последующие дискуссии серии ”Понимание влияния Китая” будут посвящены вопросам обороны и безопасности, технологиям и управлению.
Мероприятия состоятся в Международном центре обороны и безопасности ICDS в Таллинне.
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