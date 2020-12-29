Институт развития здоровья: на определение причины смерти нужно время

По словам руководителя отдела регистров Института развития здоровья (TAI) Пирет Вийклепп, это подтверждают свежие данные института, согласно которым за год по состоянию на ноябрь из-за Covid-19 умерли 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом по данным Департамента здоровья, по состоянию на 28 декабря в Эстонии умерли 213 инфицированных коронавирусом. В августе задним числом откорректировали статистику смертей от коронавируса, вероятно, это сделают еще.

Она отметила, что даже в случае положительного теста на ВИЧ причиной смерти человека не указывают автоматически СПИД, так причины могли быть совсем иными. Вийклепп подчеркнула, что на определение причины смерти нужно время, поэтому сразу после кончины нельзя точно сказать, из-за чего человек умер. "Причину смерти устанавливает врач на основании медицинских документов, вскрытия или внешнего осмотра", — сказала она.

"На самом деле, прежде чем сообщать данные о количестве смертей прессе, их надо немного проверить, — считает Вийклепп. — Тест на коронавирус у больного Covid-19 может быть положительным достаточно долгое время. Сначала вирус вызывает заболевание, потом остатки вируса остаются в организме, у некоторых тест может быть положительным несколько месяцев, но человек больше не болен. Если он умирает от другого заболевания и мы говорим, что Covid-позитивный умер от этой болезни? Но он умер не от этого!"

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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