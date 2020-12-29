Институт развития здоровья: на определение причины смерти нужно время

По словам руководителя отдела регистров Института развития здоровья (TAI) Пирет Вийклепп, это подтверждают свежие данные института, согласно которым за год по состоянию на ноябрь из-за Covid-19 умерли 108 человек, из них 35 — в ноябре. При этом по данным Департамента здоровья, по состоянию на 28 декабря в Эстонии умерли 213 инфицированных коронавирусом. В августе задним числом откорректировали статистику смертей от коронавируса, вероятно, это сделают еще.

Она отметила, что даже в случае положительного теста на ВИЧ причиной смерти человека не указывают автоматически СПИД, так причины могли быть совсем иными. Вийклепп подчеркнула, что на определение причины смерти нужно время, поэтому сразу после кончины нельзя точно сказать, из-за чего человек умер. "Причину смерти устанавливает врач на основании медицинских документов, вскрытия или внешнего осмотра", — сказала она.

Поэтому ежедневные данные о смертях от коронавируса не точны, впоследствии может оказаться, что их количество может уменьшиться или увеличиться.

По ее словам, ведущуюся статистику смертей можно только сравнивать. По этим данным видно, что общая смертность в Эстонии на данный момент не увеличилась, нет также чрезмерной смертности, как было весной в Испании.

"В Эстонии каждый день умирает 40-50 человек. Ежегодно в стране умирает 15 500 человек. Старость — причина смерти очень немногих людей. Все же имеется какая-то болезнь, которая приводит к последствиям", — сказала она.

В этом году по состоянию на 11 месяцев в Эстонии основной причиной смерти были болезни системы кровообращения, за которыми следуют злокачественные опухоли и ишемическая болезнь сердца. От гриппа, например, в этом году умерли 20 человек.

"На самом деле, прежде чем сообщать данные о количестве смертей прессе, их надо немного проверить, — считает Вийклепп. — Тест на коронавирус у больного Covid-19 может быть положительным достаточно долгое время. Сначала вирус вызывает заболевание, потом остатки вируса остаются в организме, у некоторых тест может быть положительным несколько месяцев, но человек больше не болен. Если он умирает от другого заболевания и мы говорим, что Covid-позитивный умер от этой болезни? Но он умер не от этого!"