Инспекция труда: только на двух из проверенных строительных площадок выполнялись все требования безопасности

Осенняя проверка строительных площадок стала продолжением аналогичной проверки, которая была проведена весной. Основной причиной несчастных случаев на работе, которые происходят в строительном секторе, является падение с высоты. Почти все эти несчастные случаи можно было бы предотвратить, если бы работодатель и работник с большей серьезностью относились к обеспечению безопасности.

В ходе целевой проверки были проверены строительные площадки в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Пылвамаа, Рапламаа, Сааремаа, Тартумаа, Валгамаа, Вильяндимаа и Вырумаа. Проверялись эргономика рабочих мест, исправность инструментов, лестниц и строительных лесов, средства индивидуальной защиты, работы на крышах и документация.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, строители стали гораздо беспечнее, чем во время весенней проверки. ”Строительные леса все так же не в порядке, защитных ограждений нет, опасные зоны не обозначены. Строители по-прежнему работают на крышах без защитных приспособлений, игнорируя силу земного притяжения, которая, несмотря на их стремления, все еще действует и на строительных площадках Эстонии”, — сказала она. ”В результате многолетней разъяснительной работы значительно улучшилось пользование шлемами. Проблемы при этом возникают из-за того, что рабочим куплены самые дешевые защитные шлемы, которые не застегиваются под подбородком. Однако работать в них на стройке практически невозможно, потому что достаточно один раз наклониться, и шлем спадает”, — добавила Марипуу, заявив, что Инспекция труда продолжит регулярно инспектировать работы на высоте на строительных площадках.

Несмотря на то, что по-прежнему существуют проблемы с безопасностью работы на строительных лесах, количество нарушений, связанных с состоянием и использованием лестниц, уменьшилось. Есть проблемы с использованием средств индивидуальной защиты. На пяти строительных площадках рабочим даже не были выданы средства индивидуальной защиты. На 19 из проверенных объектов проводились работы на крыше, в них выявлено 11 нарушений. Одна опасная работа по сносу была даже остановлена.