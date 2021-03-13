Инспекция по защите данных: борьба с COVID-19 не должна превращаться в "охоту на ведьм"

AKI подчеркивает, что ни у кого нет права распространять информацию об инфицированных работниках, детях, учениках, родителях и других лицах без их ясного на это согласия. Если ответственный работник известил о диагнозе своего работодателя, это не означает, что работодатель может сообщить об этом всему коллективу.

Выяснять личности "близкоконтактных" и связываться с ними может только Департамент здоровья! "Охота на ведьм" по собственной инициативе недопустима ни для работодателей, детских садов, квартирных товариществ, ни для прочих лиц, отмечает AKI.

Если работодатели являются посредниками в составлении списков на вакцинацию, то важно помнить, что ни в коем случае они не могут собирать данные о тех, кто не хочет вакцинироваться, в том числе требовать от них объяснения причин. Решение о вакцинации — личный выбор каждого человека.

В случае проверки ношения масок у контролера нет права выяснять диагноз, здесь имеет значение только подтверждение врача, что лицо по медицинским причинам не может носить маску. Насколько известно AKI, часть врачей по просьбе людей соответствующие справки выдают. Тема является актуальной, так как полиция вскоре может начать штрафовать нарушителей масочного режима.

Прозвучавшая недавно "рекомендация не водить детей без крайней необходимости в детский сад" означает, что детские сады остаются по-прежнему открыты, и если родитель всё-таки привел ребенка в дошкольное учреждение, то никто не может выяснять какая для этого была "крайняя необходимость". Детсадовской группе нужно давать только информацию с какого времени и по какое время группа закрыта, но не кто в группе заболел.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!