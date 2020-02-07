Инспекция окружающей среды о кораблекрушении: видимое пятно невелико, большой опасности нет

Затонуло судно 1985 года постройки (СССР), его длина 21 метр, водоизмещение 27 тонн.

Пресс-секретарь инспекции Лейли Туул сообщила Delfi, что в первую очередь за ситуацией на море следит погранохрана, между ведомствами идет постоянный обмен информацией.

"Степень опасность загрязнения нужно еще выяснить, но видимое пятно маленькое и большой опасности не представляет", - сказала она.

"Наше моделирование ситуации показывает, что загрязнение никакому побережью не угрожает. Пятно движется на северо-восток, к финским водам", - добавила Туул.

Как уже сообщалось, в четверг в 23.40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда кораблекрушение потерпело российское рыболовное судно.