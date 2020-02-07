Инспекция окружающей среды о кораблекрушении: видимое пятно невелико, большой опасности нет
В ночь на пятницу в эстонских водах затонул российский траулер, на борту которого находились семеро моряков. В Инспекции окружающей среды Delfi заверили, что опасности масштабного загрязнения морской среды нет.
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