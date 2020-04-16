16.04.2020, 12:08

Иностранные предприниматели видят в э-резидентстве спасательный круг на фоне кризиса

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EST
Иностранные предприниматели видят в э-резидентстве спасательный круг на фоне кризиса
Pressifoto

На фоне разразившейся пандемии COVID-19 количество людей, ходатайствующих об э-резидентстве, несколько снизилось, однако желание э-резидентов создавать предприятия в Эстонии увеличилось. В первом квартале этого года э-резиденты зарегистрировали около 1050 новых предприятий в Эстонии. Это рекордная цифра для первого квартала года за всю историю программы.

По словам исполнительного директора программы Оття Ваттера, программа э-резидентства крайне важна для многих мелких предпринимателей, являющихся э-резидентами, так как она предоставляет им гибкость. "Наш недавний опрос показал, что э-резиденты высоко ценят возможность пользоваться вне зависимости от места нахождения надежными эстонскими электронными услугами. Сегодня, когда во многих странах мира действует чрезвычайное положение, наши уникальные э-услуги и их качество особенно важны для предпринимателей. Эстония — одно из самых развитых цифровых обществ в мире, и уровень доверия к программе э-резидентства высокий", — говорит он.

Программа э-резидентства первой в мире предложила нерезидентам возможность создавать и управлять своим предприятием удаленно. "Цифровое устойчивое развитие, которое программа предлагает э-резидентам, является важным конкурентным преимуществом в нынешнем сложном и непредвиденном кризисе", — подчеркивает Ваттер. Он добавляет, что большое количество предпринимателей по всему миру ищут альтернативные возможности для поддержания деятельности фирм. Многие из них видят спасательный круг как раз-таки в программе э-резидентства. В последние недели больше обычного предприятий в Эстонии создали именно те э-резиденты, которые проживают в основных очагах кризиса — Италии, Испании, Германии и Франции. "Программа э-резидентства — это одна из возможностей для Эстонии протянуть руку помощи оказавшемуся в беде предпринимателю как в Европе, так и в других частях света", — говорит Ваттер.

К тому же, согласно статистике, с начала текущего года предприятия э-резидентов стали более активными. Если в первом квартале 2019 года количество активных, то есть платящих налоги в Эстонии предприятий э-резидентов, выросло на 102, то в этом году соответствующая цифра 156. "Кризис COVID-19 заставляет предпринимателей быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Ключом к этому является инфотехнологическая грамотность, а ведь качество эстонских электронных услуг высоко ценится на международном уровне", — объясняет Ваттер.

Помимо этого программа э-резидентства помогает лучше справиться со сложной ситуацией эстонскому государству, местным жителям и предпринимателям. Созданные в Эстонии предприятия платят налоги в госбюджет и создают здесь рабочие места. К тому же, при поддержке фирм э-резидентов могут расти и создавать рабочие места эстонские предприятия, которые их обслуживают. "Э-резиденты — это важная и стабильная группа клиентов для многих эстонских предприятий. Обслуживающие э-резидентов предприятия приносят эстонскому государству миллионы евро в виде налогов, которые в итоге направляются, например, в сферы образования, медицины и социальных услуг", — говорит Ваттер. Спрос на электронные услуги во всем мире резко возрос и эстонские э-услуги завоевывают внимание на международном уровне. "В ситуации, когда спрос быстро растет, в Эстонии разработаны многие новые услуги, у которых есть большой международный потенциал", — говорит Ваттер. Он добавляет, что все эстонские предприятия, которые заинтересованы в том, чтобы предоставлять услуги э-резидентам, могут связаться с рабочей командой программы.

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