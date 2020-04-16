Иностранные предприниматели видят в э-резидентстве спасательный круг на фоне кризиса

По словам исполнительного директора программы Оття Ваттера, программа э-резидентства крайне важна для многих мелких предпринимателей, являющихся э-резидентами, так как она предоставляет им гибкость. "Наш недавний опрос показал, что э-резиденты высоко ценят возможность пользоваться вне зависимости от места нахождения надежными эстонскими электронными услугами. Сегодня, когда во многих странах мира действует чрезвычайное положение, наши уникальные э-услуги и их качество особенно важны для предпринимателей. Эстония — одно из самых развитых цифровых обществ в мире, и уровень доверия к программе э-резидентства высокий", — говорит он.

Программа э-резидентства первой в мире предложила нерезидентам возможность создавать и управлять своим предприятием удаленно. "Цифровое устойчивое развитие, которое программа предлагает э-резидентам, является важным конкурентным преимуществом в нынешнем сложном и непредвиденном кризисе", — подчеркивает Ваттер. Он добавляет, что большое количество предпринимателей по всему миру ищут альтернативные возможности для поддержания деятельности фирм. Многие из них видят спасательный круг как раз-таки в программе э-резидентства. В последние недели больше обычного предприятий в Эстонии создали именно те э-резиденты, которые проживают в основных очагах кризиса — Италии, Испании, Германии и Франции. "Программа э-резидентства — это одна из возможностей для Эстонии протянуть руку помощи оказавшемуся в беде предпринимателю как в Европе, так и в других частях света", — говорит Ваттер.

К тому же, согласно статистике, с начала текущего года предприятия э-резидентов стали более активными. Если в первом квартале 2019 года количество активных, то есть платящих налоги в Эстонии предприятий э-резидентов, выросло на 102, то в этом году соответствующая цифра 156. "Кризис COVID-19 заставляет предпринимателей быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Ключом к этому является инфотехнологическая грамотность, а ведь качество эстонских электронных услуг высоко ценится на международном уровне", — объясняет Ваттер.