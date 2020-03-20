Иностранцы, которые находятся в Эстонии законно, могут работать продолжать краткосрочную работу

Иностранцы, которые находились в Эстонии 17 марта, когда начали действовать исходящие из чрезвычайного положения ограничения, и чья кратковременная работа в Эстонии зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны, могут работать здесь до окончания зарегистрированного периода.

Если имеющаяся регистрация подойдет к концу, но максимально разрешенное время работы еще не исчерпано, работодатель может при желании снова зарегистрировать краткосрочную работу этого иностранца. Краткосрочную работу можно зарегистрировать максимально на срок до 365 дней в течение 455-дневного периода. Краткосрочную работу, связанную с выполнением сезонных работ, можно зарегистрировать на срок до 270 дней в течение года.

Иностранец, краткосрочная работа которого зарегистрирована в Департаменте полиции и погранохраны, но который не находился во время восстановления пограничного контроля в Эстонии, въехать в Эстонии во время чрезвычайного положения не может, даже если у него есть виза или право на безвизовое нахождение в Эстонии.

Иностранцам, у которых больше нет в Эстонии работы, советуем при первой возможности вернуться в свою страну, если разрешено пересечение границы и действует транспортное сообщение. Департамент полиции и погранохраны напоминает, что по окончанию трудовых отношений работодатель обязан возместить работнику расходы, связанные с возвращением домой.