Innove предоставит комиссии по культуре обзор подготовки новых тестов

Тесты для проверки знаний по предметам, которые разрабатывает SA Innove, задействуют новейшие методы оценивания и предоставления обратной связи о результатах обучения. Председатель комиссии по культуре Ааду Муст отметил, что комиссия хотела бы получить полную информацию о разработке новых тестов и планах их использования. ”Новые тесты уже применяются в естественных науках для оценки знаний по предметам. Нас интересует, чем они отличаются от уже существующих уровневых работ”, — сказал Муст.

Заместитель председателя комиссии Хейди Пурга добавила, что в связи с отменой экзаменов в основной школе также возник вопрос, в чем принципиальное различие между новыми тестами по предметам и экзаменами. Ответ на него комиссия также хотела бы получить в рамках заседания. ”Мы хотели бы знать, есть ли принципиальные отличия между т.н. тестами нового поколения и экзаменами. Также хотелось бы получить информацию о том, должен ли ученик готовиться к тесту и сдавать его так же, как и экзамен, или и эти процессы различаются”, — сказала Пурга.

В заседании комиссии примут участие председатель правления SA Innove Биргит Лао, руководитель центра тестирования Регина Мултрум, руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло и ведущие эксперты Пилле Кыйв и Айвар Отс.