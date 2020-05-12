Инициатором смягчения режима пересечения границ между странами Балтии был Ратас

В соответствии с решением правительства от 8 мая, с 15 мая будет снова восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами. С этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14 дней дома, за исключением людей, приехавших из третьих стран.
Получивший сегодня одобрение правительства меморандум о взаимопонимании министров иностранных дел трех стран создает рамки для снятия ограничений и трехстороннего сотрудничества.
Сотрудничество в области снятия ограничений на пересечение границы инициировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом на состоявшейся 22 апреля видеовстрече. 6 мая премьер-министры трех стран решили открыть границы между государствами Балтии уже 15 мая. На кабинетном заседании правительства предложение отменить с 15 мая ограничения на передвижение между Эстонией, Латвией и Литвой при условии, что люди, прибывающие из третьих стран, должны будут 14 дней провести в изоляции, было одобрено. Полиция Эстонии, Латвии и Литвы будет обмениваться информацией, необходимой для того, чтобы обеспечить соблюдение дополнительного условия.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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