Инициатором смягчения режима пересечения границ между странами Балтии был Ратас

В соответствии с решением правительства от 8 мая, с 15 мая будет снова восстановлено свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы и легально пребывающих на территории этих стран лиц между тремя Балтийскими государствами. С этого времени на границе Эстонии и Латвии будет отменен временно восстановленный пограничный контроль, и приезжающие из Литвы и Латвии лица не должны будут больше проводить 14 дней дома, за исключением людей, приехавших из третьих стран.

Получивший сегодня одобрение правительства меморандум о взаимопонимании министров иностранных дел трех стран создает рамки для снятия ограничений и трехстороннего сотрудничества.

Сотрудничество в области снятия ограничений на пересечение границы инициировал премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе со своими коллегами из Латвии и Литвы Кришьянисом Кариньшем и Саулюсом Сквернялисом на состоявшейся 22 апреля видеовстрече. 6 мая премьер-министры трех стран решили открыть границы между государствами Балтии уже 15 мая. На кабинетном заседании правительства предложение отменить с 15 мая ограничения на передвижение между Эстонией, Латвией и Литвой при условии, что люди, прибывающие из третьих стран, должны будут 14 дней провести в изоляции, было одобрено. Полиция Эстонии, Латвии и Литвы будет обмениваться информацией, необходимой для того, чтобы обеспечить соблюдение дополнительного условия.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!