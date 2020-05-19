Инициатива Фонда интеграции объединила 885 друзей эстонского языка по всему миру

”По причине чрезвычайного положения регулярно проводившиеся до сих пор в наших домах эстонского языка мероприятия по практике разговорного языка были отменены, и мы решили привлечь менторов по эстонскому языку среди добровольцев, чтобы дать возможность изучающим язык общаться с ними на эстонском языке при помощи электронных каналов. В течение последних двух месяцев многие люди откликнулись на опубликованный в социальных сетях призыв, оказав помощь тем, кто нуждается в практике эстонского языка и хочет преодолеть языковой барьер”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Задача менторов состояла в том, чтобы общаться с изучающими язык на эстонском языке на различные актуальные темы по электронным каналам несколько раз в неделю. Некоторые наставники помогали практиковать язык нескольким изучающим язык. Преподаватели домов эстонского языка Фонда интеграции и методисты эстонского языка, участвующие в проекте, инструктировали менторов, предлагая короткие тренинги и рекомендации по использованию учебных материалов. Менторы активно обменивались информацией и опытом в оказании помощи изучающим язык.

”Самым важным результатом проекта для нас является то, что разные люди в Эстонии и других странах мира лучше узнали друг друга, нашли общий язык, обнаружили много общего, несмотря на различия, и вместе способствовали распространению и использованию эстонского языка. Основываясь на отзывах изучающих язык, в результате двухмесячного живого общения они получили много вдохновения и смелости больше говорить на эстонском языке и продолжать его изучение. По словам наставников, участие в проекте расширило их кругозор и помогло им познакомиться с культурами разных людей, живущих в Эстонии. Мы очень благодарны всем волонтерам, и мы обязательно продолжим сотрудничество в будущем”, — добавила Ирене Кяосаар.

Большинство менторов были из Эстонии, но в дополнение к ним к проекту присоединились эстонцы из 18 стран мира: Швеции, Бельгии, Нидерландов, Румынии, Франции, Италии, Испании, Португалии, Швейцарии, Люксембурга, Чехии, России, Англии, Ирландии, Индонезии, США, Колумбии, Уганды. Изучающими язык были в основном жители Эстонии, несколько человек, интересующихся эстонским языком, были из Финляндии и России.