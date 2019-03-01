Информации в СМИ о компенсации за зубное лечение — миф? Больничная касса дает разъяснения

"Мы согласны с предложением Союза стоматологов Эстонии, что доля самофинансирования пациента в компенсации за зубное лечение для взрослых должна быть меньше. Мы взвешиваем сейчас разные методы уменьшения доли самофинансирования согласно возможностям бюджета Больничной кассы.

Поскольку зубное лечение является дорогостоящей услугой, очень большое количество людей в Эстонии не может позволить себе визит к зубному врачу до того, как данная компенсация вступила в силу. По финансовым причинам около 285 000 человек остались без стоматологической помощи.

Как заявили представители ССЭ, лучший способ оценить влияние компенсации — это количество людей, которые благодаря компенсации смогли посетить стоматолога. Мы можем заверить вас, что именно благодаря компенсации многие люди смогли обратиться к стоматологу для контроля и, при необходимости, начать зубное лечение. Это подтверждается данными и анализом использования компенсации:

Использование компенсации началось во второй половине 2017 года, и в этот период 78 500 человек воспользоваться данной компенсацией.

Уже во второй половине 2018 года число пользователей было около 112 000. К концу 2018 года число пользователей уже удвоилось, и в прошлом году компенсацией воспользовалось более 223 000 человек.

В этом году только за полтора месяца компенсацией за зубное лечение для взрослых воспользовалось около 67 000 человек.

Использование компенсации явно увеличивается с каждым годом и довольно быстрыми темпами.